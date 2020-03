Du cacao et du chocolat périmés saisis à laiterie « Tassili » de Drâa Ben Khedda !

KABYLIE (TAMURT) – De grandes quantités de cacao et de chocolat périmés ont été saisies à la laiterie « Tassili » de Drâa Ben Khedda par les services de contrôle de la direction du Commerce de la wilaya de Tizi Ouzou. Ces produits périmés étaient destinés à la fabrication du jus au lait chocolaté consommé par les petits enfants.

A peine quelques semaines après la fermeture de la laiterie de Drâa Ben Khedda suite à la découverte d’une bactérie nuisible pour la santé humaine dans le lait en sachet produit dans cette usine, une autre infraction gravissime vient d’être relevé au niveau de cette usine, dont la réputation ne cesse d’être de plus en plus ternies à cause du non-respect des règles élémentaires d’hygiène. Cette fois-ci, ce sont des produits carrément périmés qui ont été découverts stockés dans cette usine dans des conditions d’absence totale d’hygiène. C’est le directeur du Commerce de la wilaya de Tizi Ouzou en personne qui a rendu publique cette information dans une intervention médiatique. Ce responsable a révélé que ses services ont saisi du cacao périmé ainsi qu’une grande quantité de boites de chocolat au lait destinés à la fabrication du jus chocolaté au lait destiné aux petits enfants. Au total, les services de contrôle de la direction du Commerce de la wilaya de Tizi Ouzou ont saisi plus d’une tonne de cacao périmé ainsi que plus de 3000 boites de lait au chocolat au niveau de laiterie « Tassili » de Drâa Ben Khedda. Les produits périmés ont été détruits sur places par les services concernés.

En outre, le directeur du Commerce de la wilaya de Tizi Ouzou a révélé que ses services ont immédiatement pris toutes les mesures nécessaires à l’encontre de cette laiterie. Cette dernière a été poursuivie en justice, conformément à la réglementation en vigueur.

Tarik Haddouche