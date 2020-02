Et si un jour les Algériens découvrent combien l’Algérie dépense pour le Polisario …

ALGERIE (TAMURT) – Les Algériens sont stupéfaits d’apprendre que leur président a offert à la Tunisie une somme de 150 millions de dollars.

Sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les cafés et la rue les Algériens ne parlent que de ce geste généreux de Tebboune. Ils n’arrivent pas à comprendre comment leurs hôpitaux sont dépourvus même de thermomètres et la misère couve les Algérien et le chef d’Etat se permet de jeter de l’argent par la fenêtre pour les voisins. Ce que les Algériens ignorent, c’est que les 150 millions de dollars offert à la Tunisie n’est qu’une miette devant ce que l’Algérie verse dans les compte du Polisario depuis 1975.

Depuis 45 ans, l’Algérie prend en charge tout un peuple qui ne travaille pas, son armé, ses ministres, leurs diplomates et toutes les dépenses et même de l’argent dans des valise aux présidents voyous africains qui ont reconnu le Polisario, et ce n’est pas encore fini. Cerise sur le gâteau, des milliers d’enfants Sahraouis, comprendre du sud du Maroc, sont pris en charge chaque années pour passer les vacances sur nos plages, alors que nos enfants, en cette période, sont obligés de travailler durement pour payer la rentrée scolaire. Combien de milliards de dollars l’Algérie a dépensé pou le Polisario? Tout ça,pour une raison toute simple, embêter nos frères marocains! Absurde. Ce que dépense l’Algérie pour contrer le Maroc dépasse l’entendement et c’est un cas unique dans l’histoire de toute l’humanité.

Nadir S.