Karim Tabbou, Boumala, Bouregâa,….sont-ils vraiment des détenus politiques?

ALGERIE (TAMURT) – Des vidéos et des enregistrements audios ont été partagés sur les réseaux sociaux sur le procès de Karim Tabbou, ancien Premier secrétaire du FFS, jugé hier, le 04 mars à Alger. « Vous avez des biens et des appartements à Paris et des comptes dans des banques étrangères « , crie de toutes ses forces au visage des juges et du procureur. « Vous êtes des tortionnaires », ajouta Karim Tabbou devant un silence étrange du juge et du procureur.

Jamais dans l’histoire un détenu ou un accusé, détenu politique de surcroît, n’a parlé de cette manière si arrogante devant un juge. La thèse selon laquelle les détenus politiques comme Tabbou, Bouregâa et autres n’est qu’une mise en scène commence à se confirmer. A voir les vidéos on dirait que c’est Karim Tabbou qui est le juge, le procureur. Il a pris tout son temps pour donner des leçons de nationalisme et de politique au juge qui l’écoutait comme un petit écolier. C’était Karim Tabbou avec colère et à haute voix même qui posait les question et le juge répondait en essayant de calmer de détenu avec une voix à peine audible. Du jamais-vu dans un aucun tribunal depuis que les tribunaux ont été inventés, de l’antiquité à ce jour. Un certain moment Tabbou aurait même demandé à tout le monde de se taire pour savourer l’appel à la prière qui fusait de la mosquée à côté, selon des témoins qui ont assisté à la scène. « Tabbou a géré le procès à son aise », nous déclara un témoin de sa région qui avait assisté au procès.

Mêm scénario avec Boumala qui avait savonné le juge et le procureur de la république. « l’amour du pays, je l’ai appris au FFS et je suis un élève de Hocine Aït Ahmed », avait déclaré Tabbou au juge. Ce que l’ancien responsable du FFS n’a jamais dit, c’est qu’il a été éloigné du FFS en 2011 par ce même Hocine Aït Ahmed, et tous les militants de ce parti se souvient des pratiques dictatoriales de Tabbou lorsqu’il a été à la tête du FFS.

Karim Tabbou, ancien Premier secrétaire du FFS, avait radié le leader Mozabite Kamel Eddine Fekhar du FFS, en 2009. Fin 2010, le docteur Fekhar avait envoyé une lettre à Hocine Aït Ahmed, président du FFS à l’époque, ou il lui expliquait que Tabbou est un agent du DRS qui roule pour le général Mhenni Djebar, un proche du général Toufik. Tabbou qui se targue être l’homme politique le plus propre, a siégé dans le Parlement de Bouteflika pendant cinq ans sans prononcer le moindre mot. A la fin de son mandat, Bouteflika lui a versé, comme tous les députés, une prime de 500 millions de centimes, et une retraite à coup de 90 000 dinars par mois, alors qu’il n’avait que 44 ans !

Tabbou ne parle jamais de ces privilèges et on comprend bien pourquoi il avait déclaré à la presse qu’il préfère ne pas travailler. » Le jour ou vous me voyez quitter le FFS pour un autre parti, sachez que je suis du DRS », avait déclaré Tabbou à l’université de Tizi Ouzou dans un meeting. Effectivement, il a quitté le FFS pour créer un autre parti. L’avenir donnera plus de détails sur cet « opposant qui n’a jamais travaillé de sa vie « .

Nadir S.