La romancière Lynda Chouiten aujourd’hui à l’université de Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – C’est un évènement culturel et littéraire exceptionnel que vivra l’université « Mouloud-Mammeri » de Tizi Ouzou aujourd’hui. Et pour cause, la romancière Lynda Chouiten, lauréate du grand Prix littéraire du meilleur roman en langue française sera l’invité du jour et elle animera une conférence-débat suivie d’une vente-dédicace.

Ce rendez-vous culturel exceptionnel est programmé aujourd’hui, lundi 9 mars 2020 à partir de 13 heures au niveau de la salle de lecture du département d’Anglais (campus de Hasnaoua). Cette rencontre est organisée, bien entendu, dans le sillage de la célébration de la Journée internationale de la Femme par la faculté des Lettres et des langues et le comité des étudiants du département d’Anglais. Il faut rappeler que l’écrivaine Lynda Chouiten est Docteur en littérature et enseignante à l’université. Elle a publié de nombreux romans et autres textes littéraires avant d’être couronnée par le Prix « Assia Djebbar » dans sa dernière édition pour son roman intitulé « Une valse ». Il faut préciser que de nombreuses romancières de Kabylie ont investi la scène culturelle ces jours-ci à l’occasion de la Journée internationale de la femme en animant des conférences et des séances de vente-dédicace rompant ainsi avec le cachet folklorique qui caractérisait presque systématiquement cet événement international dédié à la femme. C’est le cas des écrivaines Hanane Bourai, Hyba Tayda, Ouarda Baaziz Cherifi, etc.

Elles sont également de plus en plus nombreuses les femmes kabyles à avoir investi le champ de l’écriture romanesque depuis environ cinq ans. On peut citer Dalila Keddache Chikh, Lynda Koudache, Kaissa Khalifi, Dihia Louiz, Chabha Ben Gana et la liste est encore longue.

Tarik Haddouche