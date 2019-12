« L’alchimiste » de Paulo Coelho traduit en kabyle par Ahmed Nekkar

KABYLIE (TAMURT) – Il a fallu attendre trente longues années après sa première édition pour que le roman mythique du célèbre écrivain brésilien Paulo Coelho, « L’alchimiste », soit enfin traduit et édité en langue kabyle. Le roman est désormais disponible en version kabyle dans les librairies.

C’est l’un des écrivains kabyles les plus célèbres et les plus prolifiques qui a réalisé l’exploit de mettre à la disposition du lecteur de la Kabylie un roman qui a été traduit dans plus de 60 langues et dans les quatre coins de monde. Il s’agit d’Ahmed Nekkar, auteur de plusieurs romans en tamazight et autres livres dont des traductions comme celle d’un autre livre culte, « Alice au pays des merveilles ». Ahmed Nekkar est aussi un militant de longue date du combat identitaire amazigh qui a fait de la prison à l’époque noire de Houari Boumediène dans les années soixante-dix. « Akruran », c’est le titre choisi par Ahmed Nekkar pour la version de « l’alchimiste » en langue kabyle. Le livre est édité par la maison d’édition « Identité » dont Ahmed Nekkar est lui-même le directeur.

L’expérience d’Ahmed Nekkar dans l’écriture en langue kabyle remonte à plus de quarante ans. Au milieu des années 1990, son premier roman « Yugar ucharig tafawets » a obtenu le prix du meilleur roman en tamazight « Mouloud Mammeri » qu’attribuait la Fédération des Associations Amazighes. Depuis, Ahmed Nekkar n’a pas cessé d’écrire et d’enrichir la langue kabyle en publiant plusieurs romans et d’autres livres relevant d’autres genres. Il a été en outre l’un des collaborateurs le plus prolifiques de la revue ABC-Amazigh qui paraissait dans la fin des années quatre-vingt-dix. Ahmed Nekkar est un militant et un écrivain qui mérite toute la considération et tous les égards pour le travail monumental et concret qu’il réalise en faveur de la promotion de la langue tamazight.

Tarik Haddouche