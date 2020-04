L’Algérie a envoyé des masques et des médicaments au Polisario et rien en Kabylie

ALGERIE (TAMURT) – 17 avions militaires, pleins de masques, de médicaments et d’autres matériaux médicaux, ont décollé de l’aéroport de Boufarik, ces dernières 48 heures, région de Blida, en direction des camps de réfugiés du Polisario de Tindouf, dans le sud Ouest algérien, nous a confié un journaliste kabyle de l’Agence Presse Service.

Il parait que ces produits ont été importés de Chine, ajoute notre interlocuteur. « L’envoi effectué en grande quantité vers les camps du polisario est constitué de masques, de gels désinfectants, médicaments, matériaux médicaux, et même de produits alimentaires de premières nécessités. Je suis à l’APS depuis plus de vingt ans et j’ai des sources dans toutes les institutions. Rien n’a été donné à l’hôpital de Blida, ou des centaines de victimes souffrent dans cette ville. Rien mais absolument rien n’a été envoyé en Kabylie, surtout que des localités de Tizi Ouzou et de Béjaîa sont très touchées par ce virus. C’est horrible et c’est inacceptable. Pourtant, pour le moment aucun cas n’a été signalé dans les camps de Polisario. Une trentaine de médecins militaire d’Aïn Naadja, les plus compétents, sont dans les camps de Tindouf depuis le 15 mars dernier », ajouta le journaliste de l’APS avec beaucoup de colère et d’indignation.

L’opération d’aide de l’Etat algérien au Polisario s’est déroulée dans le secret le plus total et loin des regards. Ceci, au moment et les comités de villages de Kabylie achètent avec leur propre moyen des matériaux médicaux pour les hôpitaux dépourvus des moyens matériels élémentaires. Bientôt, en août et juillet, on verra dans les plages kabyles des milliers d’enfants Sahraouis venir passer des vacances au frais des contribuables kabyles alors qu’aucun enfant kabyle n’aura ce privilège. Boumediène, qui a crée le Polisario continue à sanctionner les Kabyle, bien qu’il ait quitté ce monde ,il y a plus de 40 ans.

Nadir S.