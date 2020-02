Le beau-frère de Matoub Lounès sera enterré samedi à Souamaa

KABYLIE (TAMURT) – Le regretté Salah Boukhtouche, mari de Malika Matoub et beau-frère de Matoub Lounès sera enterré, dans sa région natale Souamaa, près de Mekla, dans la wilaya de Tizi Ouzou, samedi prochain (29 février 2020). Salah Boukhtouche nous a quittés hier après une longue maladie.

La levée du corps du regretté aura lieu, en outre, demain, jeudi 27 février à l’hôpital Paul Brousse – Paris, à partir de 10h. Quant à l’arrivée de la dépouille, elle est prévue vendredi 10 h. Une halte sera observée à Taourirt Moussa, village natal de Matoub et siège de la Fondation Matoub Lounès. La veillée funèbre se déroulera à Souamaa alors que l’enterrement est programmé pour le lendemain, samedi 29 février à midi au cimetière du village. La nouvelle du décès de Salah Boukhtouche s’est répercutée rapidement dans le milieu culturel et artistique, en Kabylie.

Salah Boukhtouche a toujours agi dans l’ombre pour contribuer à sa manière à la préservation de l’œuvre de Matoub Lounès. Il était, à sa manière aussi, un militant de la cause berbère. Sa générosité et sa gentillesse ainsi que son esprit ouvert sont des qualités que toute personne l’ayant connu lui reconnaissent. Il était un homme modeste qui accordait une immense importance et une priorité aux relations humaines. Il n’hésitait pas à venir en aider et à prêter main forte à toutes les personnes qui en avaient besoin.

De nombreuses personnalités kabyles ont réagi hier à la mort de Salah Boukhtouche. Parmi ces dernières, on peut citer les chanteurs Zedek Mouloud et Yasmina et les militants Djamel Zenati, Said Chemakh, Kaci Rahem, Mohamed Gaya… Le journal Tamurt.info présente ses sincères condoléances à Malika Matoub, à ses deux enfants, Lahna et Assirem, ainsi qu’à toute la famille de Salah Boukhtouche et leur exprime leur total soutien en ces moments de deuil et de grande douleur.

Tarik Haddouche