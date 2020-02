Le directeur d’Ennahar TV, l’arroseur arrosé

ALGERIE (TAMURT) – La guerre des clans fait toujours rage au sommet du régime algérien. Les règlements de comptes fusent de partout. La confusion est générale, au sein des institutions les plus sensibles, notamment au sein des militaires et de la justice.

On assiste, ses dernières semaines, a des arrestations en masses et à la libération de certains détenus ainsi qu’à des procès aussi spectaculaires qu’incompréhensibles. Personne ne sait qui dirige vraiment le pays. De toutes façons, ce n’est pas Tebboune. Aujourd’hui, la presse algérienne a annoncé l’arrestation du directeur du journal et de la télévision Ennahar, Anis Rahmani. On ne connaît pas les causes avec précision, mais on parle de critiques de ces deux médias contre l’actuel chef d’Etat durant la campagne présidentielle.

Donc un autre règlement de compte entre clans et mafia politico-médiatique. L’annonce de cette arrestation a été accueillie avec joie par les Kabyles et une partie des Algériens. Il était à la tête des deux médias les plus racistes et les plus médiocres que l’Algérie n’ait jamais connu. Mais cette arrestation ne réglera jamais le problème de la médiocrité de la presse et son racisme assumé envers les Kabyles.

D’autres médias sont sur le même sillage qu’Ennahar. Pour la presse kabyle, l’ensemble des journaux électronique, dont fait partie notre journal Tamurt, sont bloqués et l’accès est compliqué en Algérie, pour ne pas dire impossible parfois.

Nadir S