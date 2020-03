Le FFS et le RCD se préparent déjà pour les prochaines législatives

KABYLIE (TAMURT) – Les 7 députés du RCD et les 16 députés du FFS, dont deux sénateurs, n’ont pas seulement refusé de quitter le Parlement algérien de Bouteflika, mais ils se préparent d’ores et déjà à la prochaine élection législative qui aura lieu avant la fin de l’actuel mandat.

Dans les coulisses, les crises que vivent ces deux partis kabyles, ne sont politiques ni organiques, elles sont comme celles du régime. Des crises de clans pour une question d’intérêts personnels. La bataille des listes à la députation est déjà rude au sein du FFS et du RCD. On ne verra jamais les responsables et les élus des deux partis défendre les positions ou les idéaux de Hocine Aït Ahmed ou de Said Sadi. Leur seul et unique souci est de se repositionner pour décrocher une place au soleil.

Le député Chafaa Bouiche de Béjaïa soutient directement le président Tebboune, car il faut bien négocier aussi le quotta des sièges. Les militants de ces deux partis ont quitté depuis longtemps les structures du FFS et du RCD. Il ne reste que les proches des maires, des députés et les sénateurs qui se réclament de la base militante. Ces deux partis Kabyles ne peuvent même pas remplir une salle de 300 personnes, y compris avec leurs proches et amis. Au même moment, les rangs du MAK et de l’URK grossissent par des militants les plus intègres que recèle la Kabylie.

Nadir S.