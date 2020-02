Le maire de Bejaia suspendu par le préfet

BGAYET (TAMURT) – Le maire de Bgayet a été suspendu aujourd’hui sur ordre du préfet. Le motif évoqué par le représentant du régime d’Alger est relatif aux poursuites judiciaires du maire non encore jugé.

Le maire en question est un élu du FFS et il n’a pour le moment pas réagi. Son parti, le FFS qui est scindé en deux directions, n’a pas encore réagi, lui aussi. On ne connaît pas les détails de cette affaire. Seuls les militants du FFS à Béjaîa ont dénoncé l’acharnement du régime contre leur maire. Ils se demandent pourquoi les maires précédents, du FLN, ne sont même pas condamnés par la justice et pour des faits plus graves ? Ils ne sont jamais inquiétés par le préfet. Toutefois, la gestion de ce maire est très critiquée par les habitants de Bgayet. Les élus de cette même commune sont les premiers à se plaindre de lui et ont dénoncé sa gestion hasardeuse et catastrophique.

A Bgayet, faut aussi signaler que les sénateurs et députés du FFS et du RCD sont complètement bannis par la population. Ils sont accusés de haute trahison et d’opportunisme. Ceux qui ont voté pour eux, notamment les militants du FFS et du RCD, sont les premiers à dénoncer le non-retrait des députés et sénateurs du FFS des assemblées de la honte.

Nadir S