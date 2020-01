Le président de la JSK sévèrement critiqué par les supporteurs

KABYLIE (TAMURT) – Les résultats de la JSK de cette saison sont décevants pour ne pas dire humiliant, que cela soit en championnat ou en compétition africaine. Le président de ce club, Cherif Mellal, se retrouve ainsi sous une avalanche de critiques. Il est boudé par toute la Kabylie.

Certains exigent même son départ. Mellal, qui a sauvé la JSK de la régulation, a du mal à gérer la situation. Dans la presse, sur les réseaux sociaux ou dans la rue, Mellal est la cible d’une cabale de critiques. Les partisans de Hannachi ont trouvé une occasion en or pour en finir avec Mellal. Ce dernier, manquant d’expérience, n’a pas su garder son calme. On l’a vu au Maroc se bagarrer avec des adolescents qui l’auraient insulté. Sur les réseaux sociaux, des enregistrements téléphoniques circulent. On y entend Mellal faire usage d’un langage vulgaire et il n’a pas été épargné par les critiques les plus acerbes sur ce sujet. Le président de la JSK aurait même proposé à un supporteur de se voir pour se bagarrer pour enfin savoir qui des deux est le plus fort…

Pourtant, Cherif Mellal avait beaucoup d’estime en Kabylie. Il a toutes les chances entres ses mains pour réussir un grand parcours avec la JSK. Tout le monde sait qu’il a derrière lui Issaad Rebrab et le problème financier ne se pose pas pour la JSK.

La JSK fait face à beaucoup de convoitises d’hommes d’affaires affiliés à la mafia locale de manière.

Nadir S