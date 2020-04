Les chefs de daïras sommés d’écarter les comités de villages

KABYLIE (TAMURT) – Dans toutes les sous-préfectures, daïras, de la Kabylie, des réunions ont été organisées la semaine écoulée, en présence d’un gradé du DRS, avec des relais du régime au niveau local.

Des citoyens et des villageois ont été conviés à ces réunions dans le seul objectif est de couper l’herbe sous les pieds des comités de villages. Si certains membres des comités de villages se sont rendus à ces réunions de la sous-préfecture avec toute naïveté ou honnêteté, dans le seul objectif est de défendre leur village en ce moment de crise sanitaire, d’autres, par contre, ne sont autre que des indicateurs du DRS, de gendarmerie ou de police. Des supplétifs du régime au niveau local, qui sont appelés à surveiller les comités de villages. Le DRS veut chapeauter toutes les activités des comités de village. Le pouvoir a peur que cette organisation ancestrale s’impose en Kabylie en cette période de crise. La mafia locale, notamment la mafia du foncier, est convié par le DRS à se substituer aux comités de village. On a remarqué d’ailleurs que les entrepreneurs et certains nababs locaux jouent la solidarité, comme le souhaite le DRS.

Dans chaque sous-préfecture, une équipe du DRS est affectée et des rapports au quotidien sont envoyés à Alger sur chaque commune. Un rapport détaillé est rédigé sur chaque membre de comité de village, ses opinions politiques, sa religion, niveau d’instruction et parfois même sur leur vie privée. Le pouvoir fait tout pour freiner le dynamisme des comités de villages en Kabylie. On voit d’ailleurs au niveau de chaque localité, des cellules dites de crises sont mises sur pied par des entrepreneurs des travaux public et autres indicateurs de police et de gendarmerie.

Ces cellules ont un double jeu à jouer. Le premier est d’écarter les comités de village à cours terme et à long terme, transformer ces cellules de relais de régime en soutien à Tebboune qui n’a obtenu aucune voix durant l’élection présidentielle en Kabylie.

L’autre urgence du DRS, mettre un terme aux quêtes de la diapora Kabyle pour venir en aide aux familles nécessiteuses. Pour le régime algérien, il est hors question de voir la communauté kabyle à l’étranger fiancer les comités de village et les hôpitaux en Kabylie. Les décideurs savent pertinemment que si les Kabyle mettent en place un système de financement, ca serait la fin de l’Algérie en Kabylie. Si chaque Kabyle installé en Europe contribue juste par un euro par mois, la Kabylie aura de quoi mettre sur pied un vrai Etat.

Nadir S.