Les Etats Unis et Israël ne reconnaissent pas le Polisario

WASHINGTON (TAMURT) – Pour les Etats Unis et Israël, ainsi que la grande majorité des puissances occidentales, le Polisario crée par Boumediène et fiancé par l’Algérie, n’existe pas. Le sud du Maroc est pour le Maroc. Le Maroc a eu des accords avec Israël, depuis l’été dernier et il est convenu de reconnaître la souveraineté du Maroc à travers tout son territoire et les USA se sont joints à cet accord qui est restés secret jusqu’à sa révélation récente par la presse marocaine et algérienne.

Le Maroc s’est engagé, de son côté, à renforcer ses relations commerciales et culturelles avec Israël. Les ministres des affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés plusieurs fois à ce sujet. Une occasion pour les Juifs amazighs d’origines marocaines de renouer des liens avec l’Afrique du Nord. L’accord de la tripartite, USA, Maroc et Israël, mettra fin définitivement à l’organisation islamo-terroriste du Polisario. Un vieux projet diabolique de Boumediene qui voulait arabiser toute l’Afrique du Nord, pourtant le sud du Maroc est amazigh, à ce jour.

Les rares pays qui ont reconnu le Polisario sont des pays africains sans aucun poids sur la scène politique internationale. Des pays semblables à l’Algérie, c’est-à-dire des républiques bananières. Les Etats Unis et les puissances de ce monde ont toujours été sceptiques vis-à-vis du Polisario.

Nadir S.