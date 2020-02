Louiza Hanoune est une détenue clanique et non politique

ALGERIE (TAMURT) – La femme la plus riche d’Algérie, l’oligarque Louiza Hanoune, est en prison depuis le mois de juin dernier. Elle a été arrêtée avec les membres de son clan, le général Toufik, Said Bouteflika et le général Tartag, pour avoir comploté un coup d’Etat contre le clan de Gaid Salah qui a pris le pouvoir.

Louiza Hanoune a été condamnée à 15 ans de prison, mais c’est fort probable de la voir libérer, puisqu’on assiste à des négociations et repositionnements claniques spectaculaires. Certains essayent de donner un statut de détenue politique à Louiza Hanoune, mais tout le monde sait qu’elle n’est qu’une détenue clanique, qui a tout le temps joué le rôle de la fausse opposition dans la scène politique algérienne. Certes, elle est victime d’un règlement de compte clanique, mais elle n’a pas le statut de détenue politique. Elle est présidente du PT depuis 1990 et elle est la plus ancienne députée au monde pour avoir passé 22 ans au parlement.

Louiza Hanoune voue une haine viscérale aux indépendantistes kabyles et tous les Kabyles en générale.

Louiza Hanoune, une fidèle du général Toufik, a fait fortune dans l’immobilier. D’ailleurs, elle n’est pas vraiment soutenue par les manifestants algériens du Hirak. Personne ne brandit sa photo ou évoque son nom.

Ndair S.