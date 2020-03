L’URK appelle au civisme du peuple kabyle contre la pandémie de coronavirus

COMMUNIQUÉ URK – Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’URK affirme son engagement à accompagner le Peuple kabyle dans cette épreuve difficile jusqu’à une issue heureuse et dénonce le laisser mourir de l’Algérie coloniale en terre kabyle. Tamurt publie ci-après le communiqué dans son intégralité.

Pour lutter contre le Covid-19, qui touche tous les peuples de la planète et qui à ce jour a fait plus de 12 000 morts, la vigilance et le respect des règles d’hygiène, pour se protéger et ne pas compromettre la santé des autres, sont impératives.

Le confinement renforcé est une urgence absolue. Ceux qui n’ont pas compris l’importance de ces mesures doivent être rappelés à l’ordre par les comités de villages. Les recommandations de l’OMS, contraignantes mais simples devant une telle pandémie, doivent être strictement respectées. Elles sont le meilleur moyen de limiter la progression de la pandémie du COVID-19.

Le peuple kabyle est connu pour ses efforts remarquables, à chaque fois que la discipline collective est mise à l’épreuve. Le gouvernement algérien parie sur ce malheur pour redorer son blason en Kabylie d’où il a été jeté comme un malfrat lors de la dernière élection. Notre Peuple n’attend plus rien de l’Algérie coloniale qui n’a fait qu’introduire, des années durant, un autre virus aussi silencieux que mortel à savoir l’islamisme et son corollaire l’arabisation. Tôt ou tard, nous nous dresserons comme un seul homme pour mener la lutte contre ce dernier fléau.

Soyons extrêmement vigilant !

Kader Dahdah : Secrétaire aux questions techniques auprès de la Diaspora.