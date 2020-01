Maire de Tizi Ouzou : Ouahab Ait Menguellet démissionne

KABYLIE (TAMURT) – C’est une information qui a surpris tout le monde dans la ville de Tizi Ouzou : Ouahab Ait Menguellet, président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) de Tizi Ouzou, a déposé officiellement sa démission hier.

La nouvelle s’est propagée telle une trainée de poudre. C’est une surprise. Rien n’indiquait que Ouahab Ait Menguellet allait quitter son poste malgré toutes les rumeurs qui circulent à son sujet. Mais officiellement, rien n’a filtré et ce responsable a continué à exercer ses responsabilités le plus normalement du monde. Il a pris part à de nombreuses activités publiques, organisées ces derniers jours, en plus de sa mission de gérer et de diriger la mairie de Tizi Ouzou. Parmi les dernières sorties médiatiques et publiques de Ouahab Ait Menguellet, on peut rappeler la commémoration récente de l’anniversaire de l’assassinat de Abane Ramdane qui a eu lieu à Oued Aissi devant la statue de l’architecte du congrès de la Soummam.

Ouahab Ait Menguellet avait même longuement pris la parole devant le public et devant les journalistes. Ouahab Ait Menguellet a été élu avec une majorité absolue et écrasante suite aux dernières élections municipales sur une liste indépendante après son divorce avec le RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie). Auparavant, il avait été élu maire de la même commune pour 5 premières années sur la liste du RCD après qu’une élue du FFS se soit retirée de ce parti politique et ait rejoint les élus du RCD.

Ouahab Ait Menguellet a failli être élu sénateur de Tizi Ouzou après qu’Ahmed Ouyahia, ex-secrétaire général du RND (Rassemblement National Démocratique-RND), actuellement incarcéré à la prison d’El Harrach dans plusieurs affaires de corruption, avait ordonné à tous ses élus dans la wilaya de Tizi Ouzou de voter en faveur du maire de Tizi Ouzou. La démission d’Ait Menguellet a été déposée hier aux services concernés au siège de la wilaya de Tizi Ouzou.

Tarik Haddouche