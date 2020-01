Marches des étudiants de Bgayet et Tizi Ouzou aujourd’hui : pour quoi ?

KABYLIE (TAMURT) – Aujourd’hui, les étudiants des universités « Abderrahmane-Mira » de Bgayet et « Mouloud-Mammeri » de Tizi Ouzou vont encore marcher dans les deux villes kabyles. Des marches qui se tiennent depuis presqu’une année, tous les mardis. Pour quoi ? That is the question.

Les mots d’ordre scandés lors des manifestations du mardi sont, à l’instar de ceux des marches du vendredi, très vagues et changent au gré des semaines et des dates-anniversaires. Mais à aucun moment, des slogans ayant trait à des revendications concrètes de projets de société par exemple, pouvant permettre à la Kabylie de sortir du marasme dont lequel elle se débat depuis l’indépendance, ne sont brandis. Dans les années quatre-vingt-dix et 2000, les manifestations qui se déroulaient en Kabylie avaient toutes des objectifs clairs dont le plus important étaient la reconnaissance de la langue berbère en tant que langue nationale et officielle et son enseignement ainsi que son introduction dans les médias, notamment à la télévision.

Puis, il y a eu au milieu des années quatre-vingt-dix, des manifestations ayant eu pour but de dénoncer le terrorisme islamiste ainsi que la politique du pouvoir algérien de l’époque. Dans les années 2000 aussi, les kabyles avaient manifesté, également pour l’amazighité mais aussi pour dénoncer le massacre de plus de 100 citoyens de Kabylie par les gendarmes. Mais, depuis février dernier, les manifestants qui battent le pavé, dans les rues de Kabylie, peinent à trouver des mots d’ordre précis qui pourraient refléter les points sur lesquels s’entendent tous les marcheurs. On a même constaté que, contrairement aux traditions de la région, des dizaines de slogans, scandés lors de ces marches, le sont en langue arabe ! Et personne ou presque ne trouve qu’il s’agit là d’une chose intrigante à plus d’un titre. Beaucoup d’observateurs locaux, avisés, commencent à parler de véritable manipulation lors de ces marches. Surtout quand on voit qu’au plus haut sommet de l’état, on n’accorde aucune importance à ces actions. Le président Tebboune a été imposé. Il a installé son gouvernement. Ce dernier a commencé à travailler comme si de rien n’était. Et tous les médias algériens (télévision, radios et journaux) nr médiatisent presque plus ces manifestations. Le grand mystère aussi réside dans le fait que « ceux qui décident » dans ces manifestations refusent qu’il y ait l’organisation d’autres actions plus musclées et radicales comme les grèves entre autres pour faire plus pression sur le pouvoir. Le résultat : ça tourne en rond. La question qui se pose aujourd’hui est : pourquoi les étudiants marcheront-t-ils encore aujourd’hui ?

Il faut que des réponses claires soient apportées à cette question. Aucun mouvement populaire ne peut aboutir sans des objectifs clairement définis. Pour l’instant, les slogans en vogue vont de « Allah ou akbar » à « mazalagh d imazighen » en passant par « la liberté », « Khawa khawa », « yetnahaw gaâ »… On n’a à aucun moment entendu des mots d’ordre revendiquant, par exemple, la laïcité, la liberté de culte, une école républicaine soustraite à l’endoctrinement arabo-islamique, etc.

Tarik Haddouche