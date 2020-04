Même au mois de ramadhan, les associations religieuses désertent le terrain

KABYLIE (TAMURT) – Les associations religieuses en Kabylie, comprendre musulmane, qui ont déserté le terrain dès le début de la crise sanitaire, n’ont pas donné signe de vie même pour ce mois de ramadhan. Aucune mosquée, aucune école coranique n’est impliquée dans les actions de charité et de solidarité en Kabylie.

Encore une fois, ce sont les comités de villages qui ont pris les choses en mains et qui sont venus à la rescousse des familles nécessiteuses ou pauvres. Pourtant, les associations religieuses bénéficient d’énormes financements de la part de l’Etat algérien et des pays du Golfe, notamment l’Arabie Saoudite. Les imams restent confinés chez eux et se contentent d’aider seulement leurs propres familles. Dans le monde entier, les associations religieuses sont les premières à s’initier dans les actions de charité, sauf chez les musulmans.

En France par exemple, le Secours catholique prend en charge à longueur d’année des milliers de personnes et de familles religieuses, surtout les familles musulmanes durant le mois de ramadan. Les milliards injectés dans les caisses des associations religieuses en Kabylie, elles sont au nombre de 800 rien que dans le département de Tizi Ouzou, servent à endoctriner les Kabyles et former les futurs terroristes. L’humanisme et la charité n’existent pas dans le champ lexical des associations religieuses.

Heureusement que la communauté a trouvé d’autres associations et les comités de village pour prendre part à la campagne de solidarité en Kabylie. Les vrais musulmans d’ailleurs se méfient des cercles officiels de la direction religieuse du régime colonial en Kabylie.

Nadir S.