Plusieurs tendances veulent récupérer le « Mouvement » à Bgayet et Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – Devant la nécessité impérieuse de conférer au « Mouvement » en cours, depuis le 16 février dernier, des représentants identifiés et des objectifs clairs, à défaut de le voir tourner en rond puis virer vers l’échec, on assiste depuis quelques semaines à des tentatives de récupération à peine voilées.

Dans les deux wilayas de Bgayet et Tizi Ouzou, des acteurs politiques connus pour être d’anciens militants, cadres ou élus de partis politiques qui avaient un certain poids et une certaine crédibilité avant l’arrivée de Bouteflika au pouvoir, n’hésitent pas à se mettre au-devant de la scène lors des différentes marches en question. Ils n’hésitent pas non plus à prendre le micro pour prendre la parole devant les manifestants. Ils se bousculent également au micro de la chaine de télévision « Berbère Télévision » pour déverser leurs discours. Cette mise en avant devient de plus en plus visible et récurrente ces dernières semaines. Et on l’a constaté par exemple lors du rassemblement organisé à Tizi Ouzou dernièrement en guise de soutien aux manifestants réprimés à Oran le jour de la tenue de la présidentielle du 12 décembre dernier. La majorité des orateurs ayant pris la parole ce jour-là devant la place de l’ancienne mairie de Tizi Ouzou sont, tous, d’anciennes figures actives du RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie) à l’instar de l’avocat Hakim Saheb, Ouezna Moula, Mokrane Nessah… D’autres figures connues du même parti, n’hésitent pas à courir derrière les feux de la rampe pour faire passer leurs messages.

Du côté du FFS aussi, on assiste à l’apparition persistante de figures de ce parti, devenues omniprésentes. Le cas le plus édifiant est celui de l’avocate Nabila Smail. La liste des exemples en ce sens est longue.

Actuellement, on ne sait pas vers où se dirige ce mouvement qui continue de drainer encore de grandes foules chaque vendredi et chaque mardi. Les slogans scandés changent chaque semaine au gré des circonstances, des événements et des anniversaires commémorés au cours de la semaine. Hier, les manifestants ont rendu hommage à Hocine Ait Ahmed à l’occasion du 4ème anniversaire de son décès. Quels seront les prochains slogans ? On le saura vendredi prochain.

Tarik Haddouche