Promoteurs de l’Ansej : marche et sit-in à Tigzirt

TIGZIRT (TAMURT) – Deux actions de protestation ont été observées hier mercredi dans la ville de Tigzirt par les membres du Collectif d’Aide à la Micro-Entreprise (Came) de la région et de ses environs. Il s’agit, pour rappel, des citoyens ayant bénéficié de l’un des dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes (Ansej, Cnac et Angem).

Les concernés ont pris part massivement à une marche au centre-ville de Tigzirt en se dirigeant vers le siège de la banque Badr (Banque de l’Agriculture et du Développement rural). Ils étaient des centaines de promoteurs à avoir répondu favorablement à l’appel lancé il y a quelques jours par le Collectif d’Aide à la Micro-Entreprise qui est une sorte de fédération regroupant les bénéficiaires de projets s’inscrivant dans le cadre du soutien à l’emploi de jeunes. Devant la banque Badr de la ville de Tigzirt, les manifestants ont profité de cette occasion pour rappeler les difficultés incommensurables auxquelles ils font face depuis plusieurs années à cause de leur « exclusion » des marchés publics et de l’absence d’opportunités de travail sur tout le territoire national surtout depuis le gel d’une grande partie des grands projets qui devaient être réalisés après le début de la crise financière ayant été engendrée par la chute subite et libre des prix du pétrole en juillet 2015.

« Nous avons décidé d’observer cette action de protestation après avoir constaté que la décision annoncée par le ministre concernant le gel de toutes les poursuites judiciaires à l’encontre des promoteurs de l’Ansej, Cnac et Angem n’a pas été respectée », a affirmé l’un des responsable de la Came dans la région de Tigzirt. Ce dernier a souligné que des saisies de matériels continuent d’être opérées à l’encontre des promoteurs faisant face à de grandes difficultés et qui sont presque dans une situation de désarroi total après l’absence de toutes perspectives qui pourraient s’offrir à eux dans un avenir proche.

Tarik Haddouche