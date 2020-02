Que Louiza Hanoune s’explique sur ses réunions avec les services secrets français

ALGERIE (TAMURT) – A peine sortie de la prison, Louiza Hanoune est sortie dans la rue le mardi dernier pour manifester contre le régime. Les étudiants l’ont chassée, à Alger. Personne ne veut de la patronne du PT, l’une des femmes les plus riche en Algérie.

Les Algériens reprochent à la bourgeoise du PT de s’associer avec le général Toufik et Said Bouteflika dans leurs manipulations diaboliques ainsi que ses relations avec les services secrets français. Ils ont compris qu’elle n’est pas une opposante. Elle a joué le rôle de la fausse opposition avec le DRS, depuis 30 ans. Louiza Hannoune, qui est aussi l’une des plus ancienne députée au monde, avec 5 mandats consécutifs, a ramassé une fortune inestimable durant sa carrière politique. Aujour’dhui, après avoir passé huit mois à la prison militaire de Blida, pour avoir tenue une réunion secrète avec le général Toufik, le patron des services secrets, Tartag, Said Bouteflika, Liamine Zeroual avec un agent des services secrets français, afin de préparer la destitution de Gaid Salah, Louiza Hannoune a été libérée et ses compagnons sont maintenus pour au moins 15 ans en prison. Sans aucun scrupule, elle a osé sortir encore dans la rue prenant les manifestants pour dés crédules.

Ce qui est remarquable, l’agent des services secrets français qui a présidé la réunion, n’a pas été iniquité par la justice et il parait qu’il est toujours en poste à l’ambassade de France à Alger. Finalement, c’est le PT qui travaille pour les puissances étrangères et non les indépendantistes Kabyles. Louiza Hannoune apportera un jour des explications sur cette grave affaire ?

Nadir S.