Rebrab Issaad a disparu de la circulation

ALGERIE (TAMURT) – Issaad Rebarab, libéré récemment après plusieurs mois de détention à la prison d’El Harrache, ne donne plus signe de vie. Il n’a prononcé aucun mot après sa libération. Pourtant, plusieurs mois avant son arrestation il ne cessait pas de crier sur tous les toits que les décideurs veulent le saboter car il est Kabyle.

Son fils, par contre, ne cesse pas de faire des éloges aux nouveaux décideurs. Il a déclaré que le pouvoir a tout débloqué et leurs projets ont repris de plus bel. Que-s’est-il passé pour que Rebrab redevienne de nouveau ami des décideurs, comme au bon vieux temps?

Rebrab lorsqu’il est bien oublie sa Kabylie et lorsqu’il est menacé, il se réfugie dans les montagnes de Kabylie entres Tizi et Vgayet. Il a été même indemnisé à coup de milliards dans une affaire de fabrication automobile. Durant son séjours à El Harrach sa fortune a même grossi. Notons que Rebrab ne détient que 36% des actions du CEVITAL, le reste des actions appartiennent a des militaires et certains hommes politiques, etc.

On ne saura jamais qui sont les véritables patrons de CEVITAL, à part Issaad Rebrab.

Nadir S.