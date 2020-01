Rumeur sur le suicide de Said Bouteflika en prison

ALGERIE (TAMURT) – Des sites d’information ont rapporté aujourd’hui que Said Bouteflika, condamné à 20 ans de prison, aurait mis fin à ses jours dans sa cellule. Aucune source d’information n’est indiquée pour vérifier la véracité de cette information. Pour le moment, aucune réaction n’est signalée ni de la part des autorités ni de la part des membres de sa famille.

Certains ont pris d’ailleurs le silence de la famille de Said Bouteflika comme une affirmation du suicide. Dans un pays comme l’Algérie, toute sorte de rumeurs se propage rapidement. L’absence de communication ne fait qu’encourager les rumeurs, au point de discréditer la vraie information. Dire que Said Bouteflika s’est suicidé peut être une vraie inforamtion comme elle peut être une simple rumeur, comme tant d’autres. Un jour, le journaliste et agent du DRS Hicham Aboud avait trompeusement insisté sur la mort d’Abdelaziz Bouteflika et en fin de compte c’était juste pour appuyer un clan au pouvoir au détriment d’un autre clan.

Dernièrement, ce même Hicham Aboud et un autre pseudo journaliste au nom de Abdou Semmar, ont donné en détails comment le député Tliba avait pris la fuite via la Tunisie, puis l’Italie pour arriver à Londres afin d’échapper à la justice algérienne. Tout le monde les a crus mais en fin de compte Tliba n’avait même pas quitté l’Algérie. Il a été retrouvé chez un proche à El Oud. Idem pour leur version sur la mort du Général Major Gaid Salah.

Nadir S