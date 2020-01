Tayeb Abdelli : « Le projet du mémorial Matoub-Lounès avance bien »

KABYLIE (TAMURT) – Les initiatives visant à contribuer à perpétuer le nom de Matoub Lounès se multiplient et ne cessent d’être signalées un peu partout surtout à la veille de la commémoration des anniversaires de sa naissance et de son assassinat. Parmi les projets ayant pour but de rendre hommage au rebelle, il y a celui d’un mémorial à sa mémoire.

Le poète, artiste et écrivain Tayeb Abdelli, qui en est l’initiateur, a précisé qu’en ce début d’année 2020, « que j’espère et souhaite prospère à toutes et tous, j’ai décidé de m’adresser à vous, par ce petit mot, pour vous informer que le projet d’édification du Mémorial Matoub Lounès avance, et qu’il était temps pour tout(e) Kabyle concerné(e) de manifester son soutien à l’endroit de cette initiative ». Tayeb Abdelli a indiqué que toutes les autorisations nécessaires, pour l’édification du Mémorial, ont été obtenues et qu’un collège d’architectes et un bureau d’études ont été désignés pour se charger de l’exécution du plan et de la meilleure maquette du site.

En outre, l’étude de terrain se fait dans les meilleures conditions, ajoute Abdelli. « Nous comptons rassembler les éléments nécessaires dans très peu de temps pour passer à l’exécution des travaux de l’édifice », explique Tayeb Abdelli. Ce dernier a ajouté : « Tous comme nous sommes, nous souhaitons perpétuer la mémoire de notre éclaireur Lounès dans les meilleures conditions. De ce fait, nous faisons appel à votre sens des responsabilités pour apporter votre contribution à la réalisation du Mémorial Matoub Lounès, quel que soit votre soutien. Cet endroit où le rebelle a été tragiquement et lâchement assassiné ne doit pas demeurer en l’état. Nous avons le devoir de faire de ce lieu de mort, un haut lieu de VIE. Ce sera notre façon à nous tous et toutes de respecter et de mieux perpétuer la mémoire de l’homme qui a honoré notre identité de son vivant, et qui continue à le faire après sa mort ».

Tayeb Abdelli, ami du regretté Matoub Lounès, conlut : « Quelle que soit votre participation à l’élaboration du Mémorial Matoub Lounès, elle sera toujours la bienvenue. Vous pouvez d’ores et déjà faire vos propositions d’aides, de conseils, d’opinions, sur la page : Édification du Mémorial Matoub ». Il faut rappeler enfin que Tayeb Abdelli a décidé de verser tous les bénéfices de son livre sur Matoub Lounès intitulé : « Notes et souvenirs d’un compagnon de lutte » à la réalisation du projet du Mémorial dédié au rebelle.

Tarik Haddouche