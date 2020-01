Tayeb Abdelli : « L’endroit où Matoub a été assassiné est abandonné »

KABYLIE (TAMURT) – L’endroit où Matoub Lounès a été assassiné, le 25 juin 1998, a été laissé complétement à l’abandon, a déploré l’écrivain, poète et artiste Tayeb Abdelli, qui était, pendant des décennies, l’ami du rebelle, avant même qu’il ne devienne très célèbre.

C’est un constat incontestable. Tayeb Abdelli trouve qu’il est anormal de rester les bras croisés face à cet état des lieux. A cet effet, il a annoncé hier l’organisation d’une première assemblée générale constitutive pour les nominations des responsables du projet de l’édification du Mémorial Matoub Lounès. « Nous aurons de très bonnes nouvelles à vous annoncer concernant l’avancement des démarches en vue de la réalisation de ce projet qui consiste à édifier le mémorial en hommage à notre Éclaireur Lounès », révèle Tayeb Abdelli, auteur d’un livre sur Matoub. Il rappelle ainsi que l’endroit où Lounès a été assassiné est resté à l’abandon depuis ce triste et tragique 25 juin 1998 : le devoir de mémoire nous appelle et nous interpelle pour que ce lieu de mort devienne un lieu de vie.

Selon Tayeb Abdelli, lors de cette assemblée générale l’accent sera mis sur l’importance de l’intérêt de l’édification du Mémorial Matoub Lounès. « Rendre des hommages à Lounès est très louable, mais il est temps de passer au positif pour perpétuer sa mémoire concrètement, et lui rendre ce que nous lui devons. Cette triste désolation que nous renvoie l’abandon du lieu de son assassinat doit nous mettre en face de nos responsabilités et nous décider à nous mettre en phase avec le combat et le sacrifice du rebelle », suggère le poète-chanteur qui a animé le premier concert de Matoub Lounès à l’Olympia. Il faut rappeler qu’en guise de premier pas, Tayeb Abdelli a pris la décision que tous les bénéfices de son livre sur Matoub Lounès, édité récemment en France et en Algérie, soient intégralement consacrés à l’édification du Mémorial Matoub Lounès. Un geste à méditer.

Tarik Haddouche