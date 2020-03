Tizi Ouzou : le député contaminé, c’est Mohammed Klalèche du FFS

KABYLIE (TAMURT) – Nous avons annoncé, dans un article précédent, qu’un député a été contaminé au coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou et qu’il est actuellement hospitalisé et mis en isolement au centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou. Il s’agit de Mohammed Klalèche, élu du Front des Forces Socialistes.

C’est hier matin que les résultats des analyses ont été réceptionnés concernant le désormais patient Mohammed Klalèche, qui a occupé également dans le passé le poste de président de l’Assemblée Populaire de wilaya et avant cela celui de maire de Souk El Thenine dans la daira de Maâtkas. Mohammed Klalèche a été mis sous le système d’isolement depuis hier matin. On ne sait rien sur les circonstances de cette contamination pour l’instant. Mohammed Klalèche était-il à l’étranger ces derniers jours ou bien était-il en contact avec un patient contaminé ? Pour l’instant, on n’en sait rien.

Une vague de solidarité s’est exprimée à l’égard de Mohammed Klalèche à commencer par l’actuel président de l’APW de Tizi Ouzou Youcef Aouchiche. Ce dernier a exprimé son soutien et sa solidarité. Mohamed Achir, vice-président de la même assemblée en a fait de même. Prompt rétablissement à Mohammed Klalèche et à tous les autres patients contaminés par le coronavirus, en Kabylie, et partout dans le monde.

Tarik Haddouche