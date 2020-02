Tizi Ouzou : Matoub Lounès rassemble les gloires de la JSK

KABYLIE (TAMURT) – Hier, la ville de Tizi Ouzou a été un carrefour des anciennes gloires et légendes vivantes de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK). Matoub Lounès a réussi à réunir un grand nombre d’illustres footballeurs ayant écrit les belles pages du football kabyle.

L’occasion : le tournoi annuel Matoub-Lounès organisé à chaque date-anniversaire de la naissance de Matoub Lounès. Le lieu : la salle omnisport du stade du 1er Novembre de la ville de Tizi Ouzou. Les organisateurs de cet événement ont réussi encore une fois à rendre un hommage grandiose et exceptionnel au plus célèbre des fans de la JSK : Matoub Lounès. Des dizaines de véritable figures de proue des années d’or de la JSK, à l’instar d’Ali Feragani ou encore Hakim Medane, et de tant d’autres ont honoré la mémoire du rebelle, hier, samedi 8 février à Tizi Ouzou à l’occasion de ce vibrant hommage.

Les présents ont tous témoigné de l’amitié qui les liait à Matoub Lounès. « Matoub Lounès était un grand supporter et admirateur de la JSK non seulement avec ses chansons mais aussi avec les avec ses actes puisqu’il était omniprésent au stade et aux côtés des joueurs », a déclaré Ali Fergani en marge de ce cet hommage. Ali Fergani à l’instar de tous les autres grandes figures du football, présent hier à Tizi Ouzou, ont plaidé, à l’unanimité, en faveur de l’attribution du nom de Matoub Lounès au nouveau stade de Tizi Ouzou. Hakim Meddane a déclaré que Matoub Lounès est l’homme qui mérite le plus de figurer sur le fronton du nouveau stade. Les présents ont affirmé que Matoub Lounès fait largement l’unanimité dans toute la Kabylie concernant la question du nom que devra porter le nouveau complexe sportif de Tizi Ouzou de 50 000 places.

Mustapha Mazouzi, qui est l’initiateur principal de cet hommage et de la campagne en faveur de l’attribution du nom de Matoub Lounès au stade de Tizi Ouzou, a défendu à fond cette option en insistant sur le fait que personne d’autre que Matoub Lounès ne mérite autant cet honneur. Il a également mis en avant le fait que ce sont tous les kabyles qui sont d’accord avec le choix du nom de Matoub Lounès.

Tarik Haddouche