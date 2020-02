Tizi Ouzou : tournoi « Matoub Lounès » aujourd’hui

KABYLIE (TAMURT) – C’est aujourd’hui, samedi 8 février, qu’aura lieu l’édition 2020 du tournoi Matoub-Lounès qu’abrite chaque année la ville de Tizi Ouzou, au lendemain de l’anniversaire de la naissance du rebelle. L’initiative revêt un caractère très particulier cette fois-ci.

Et pour cause : les organisateurs, dont le journaliste et militant associatif Mustapha Mazouzi, ont décidé de profiter de ce tournoi et de la présence de grandes figures du football afin de plaider en faveur de la baptisation au nom de Matoub Lounès du nouveau stade de Tizi Ouzou de 50 000 places. C’est ce qu’a précisé et confirmé Mustapha Mazouzi lors de sa sortie médiatique, effectuée hier, en parlant de cet événement sportif dédiée au plus célèbre supporter de la Jeunesse Sportive de Kabylie, Matoub Lounès.

Le tournoi de football « Matoub Lounès » aura lieu la salle omnisport du stade du 1er Novembre de la ville de Tizi Ouzou. Plusieurs anciens grands joueurs dont d’anciens internationaux mais aussi les anciennes gloires de la JSK et de la JET seront au rendez-vous puisque la majorité de ces derniers étaient des amis de Matoub Lounès et ont partagé de longues années de fraternité avec ce dernier. Le tournoi « Matoub Lounès » sera mis à profit par les organisateurs afin d’honorer plusieurs grandes figures du football, selon Mustapha Mazouzi qui a beaucoup insisté sur la nécessité de mener un travail et une campagne sérieuse afin de permettre au nouveau stade de Tizi Ouzou de porter le nom de Matoub Lounès.

Cet appel a d’ailleurs été soutenu par des dizaines de milliers de citoyens de toute la Kabylie qui adhèrent entièrement à cette démarche et trouvent que c’est le meilleur hommage qui pourrait être rendu au rebelle par la JSK dont il a toujours été un supporter actif et sur laquelle il a chanté plusieurs fois.

Tarik Haddouche