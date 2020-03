Tizi Ouzou : un 2ème cas de coronavirus confirmé

TIZI OUZOU (TAMURT) – Il s’agit d’un citoyen, originaire des Ouadhias résidant en Afrique du Sud et qui a séjourné récemment en France avant de rentrer en Algérie. C’est le deuxième cas de coronavirus à avoir été confirmé officiellement dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Désormais, le nombre de personnes atteintes de coronavirus est deux dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le deuxième cas confirmé après les analyses médicales spécialisées effectuées à l’institut Pasteur d’Alger est un homme âgé de quarante-cinq ans ayant été admis en hospitalisation au centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou depuis jeudi dernier. Le malade en question était bien entendu mis en isolement bien avant l’arrivée des résultats des analyses médicales ayant confirmé qu’il est contaminé par le coronavirus.

Ce patient restera donc en quarantaine pour une durée de plus quatorze jours pour recevoir les soins nécessaires avant de pouvoir quitter l’hôpital de Tizi Ouzou. Ce cas s’ajoute au premier confirmé, jeudi dernier, et qui est actuellement en hospitalisation au niveau de l’hôpital « Meghenem » d’Azazga. Il y a lieu de préciser en outre qu’un nouveau cas suspect a été admis au CHU Nedir-Mohamed hier. Il s’agit d’une femme résidant dans la ville de Drâa Ben Khedda, qui a séjourné ces derniers jours en Egypte. En Algérie, on dénombre trois morts depuis le début de l’épidémie. Au total, trente-sept personnes sont atteintes du virus corona en Algérie. Deux à Tizi Ouzou, deux à Alger et tous les autres cas ont été enregistrés dans la wilaya de Blida.

Tarik Haddouche