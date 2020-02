Tizi Ouzou, un cas suspect de coronavirus détecté à la ville de Tigzirt

TIGZIRT (TAMAURT) – Ce que tout le monde à Tigzirt, une petite ville côtière au nord de Tizi Ouzou, espérait n’être qu’une simple rumeur est malheureusement confirmé. Il s’agit, en effet, d’un cas suspect de coronavirus. Selon un infirmier de la ville de Tigzirt que nous avons contacté par téléphone, un émigré de la région qui est rentré récemment de France, s’est présenté aux services des urgences de l’hôpital de Tigzirt, présentant des symptômes du virus coronavirus, en ce mardi 25 février 2020.

Les médecins et le personnel de l’hôpital ont vite évacué tout l’étage où se trouvait le patient et ont informé immédiatement les autorités locales et la direction de la santé. La panique s’est vite emparée de tous les habitants de la villes et villages environnants. « Tout laisse penser qu’il s’agit d’un cas de coronavirus, mais seuls les analyses médicales le confirmeront », précise notre interlocuteur qui précise que leur structure est dépourvue de moindres moyens pour faire face à un tel virus mortel.

« Si cette fièvre se propage ça sera une catastrophe », avoue l’infirmier de l’hôpital de Tigzit, lui qui connait bien le secteur de la santé en Algérie. A TIgzirt, et un peu partout en Kabylie, tout le monde espère que ce cas n’es qu’une fausse alerte.

Nadir S.