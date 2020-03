Un 5ème citoyen, émigré, contaminé à Tizi Ouzou

TIZI OUZOU (TAMURT) – Un cinquième citoyen, émigré en France, a été contaminé par le coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou. L’information a été révélée ce matin par la direction du centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou où le patient en question a été admis.

Selon la direction de cet hôpital, Le CHU de Tizi-Ouzou a enregistré ce mercredi 18 mars 2020 un troisième cas de contamination confirmée positif au Covid-19. La même source a indiqué qu’il s’agit d’un sujet, masculin âgé de 35 ans, rentré de France ces derniers jours. « Il a été prélevé avant-hier avant de se mettre en isolement dans son domicile secondaire à Chéraga, à l’écart de sa petite famille résidente à Tizi-Ouzou », a précisé en outre la direction du CHU de Tizi Ouzou. Cette dernière a expliqué que le patient en question a été rappelé d’urgence ce matin après confirmation de sa contamination au Covid-19 par les résultats rendus par l’Institut Pasteur. Il s’est présenté sur place au service infectieux du CHU « Nedir Mohamed » ou il est admis depuis ce matin pour prise en charge. Le concerné est bien entendu mis en isolement pour une période minimale de 14 jours.

Il faut préciser que deux autres citoyens (un homme et son épouse) sont également contaminés au coronavirus et hospitalisé dans le même CHU. Quant au quatrième et cinquième sujets contaminés dans la wilaya de Tizi Ouzou, ils sont toujours hospitalisés à l’hôpital « Lounès Meghenem » d’Azazga et Krim-Belkacem de Drâa El Mizan. En Algérie, le nombre de citoyens contaminés jusqu’à ce mercredi 18 mars, a atteint 67 patients dont 7 décédés.

Tarik Haddouche pour Tamurt.info