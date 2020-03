Un 6ème porteur du Covid-19 confirmé à Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – Le nombre de personnes contaminées par le virus corona ne cesse d’enfler dans la wilaya de Tizi Ouzou et les citoyens craignent désormais le pire. De folles rumeurs circulent, en outre, sur le même sujet. Les étals des espaces de vente des produits alimentaires se vident progressivement. Quant aux prix, ils s’envolent…

Après que nous ayons signalé un cinquième cas de coronavirus, enregistré dans la matinée du 18 mars, un autre cas a été signalé dans la soirée de la même journée par la direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Tizi Ouzou. Le nombre donc de personnes atteintes par le coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou est de six. Il s’agit tous de sujets confirmés suite aux analyses effectuées au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger. La majorité des patients touchés sont des émigrés venus de France ces derniers jours. En plus des six cas déclarés positifs suite à l’analyse des prélèvements, il y a lieu de préciser que 11 autres citoyens suspectés d’être porteurs du Covid-19 sont actuellement hospitalisés dans la wilaya de Tizi Ouzou. Parmi ces derniers, huit sont isolés dans des hôpitaux de la région tandis que les trois autres sont confinés chez eux (à domicile) et suivis par une équipe médicale spécialisée. En outre, on n’a enregistré aucun décès depuis le début de la pandémie dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le sixième citoyen contaminé dans la wilaya de Tizi uzou par le coronavirus est un émigré de 83 du village Tamazirt dans la commune d’Irdjen (daira de Larbâa Nath Irathen). Il faut noter enfin qu’en Kabylie, c’est dans la wilaya de Tizi Ouzou qu’il a été enregistré le plus grand nombre de personnes contaminées par le coronavirus avec six cas. A Bgayet, il y a un seul cas. Il en est de même dans la wilaya de Bouira.

Tarik Haddouche