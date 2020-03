Un député contaminé au coronavirus à Tizi Ouzou

TIZI OUZOU (TAMURT) – Le nombre de personnes contaminées au coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou, jusque-là, est de dix, a-t-on appris de sources sûres. Trois nouveaux patients ayant été détectés positifs après des analyses effectuées au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger ont été confirmées ces dernières vingt-quatre-heure.

Parmi les trois nouveaux cas, nous avons appris que l’un d’eux est un député dont on ne nous pas révélé l’identité. Ce député désormais atteint du virus Covid-19 est un cas confirmé qui a été soumis aux examens nécessaires et aux prélèvements dont les résultats ont été révélés positifs après leur retour de l’Institut Pasteur. Ce député a présenté des symptômes ressemblant à ceux qui se manifestent en cas de présence de coronavirus. Il a été mis en isolement depuis trois jours avant d’être admis au centre hospitalo-universitaire « Nedir-Mohamed » de Tizi Ouzou pour des soins hier dans la matinée. Ce cas s’ajoute au jeune émigré hospitalisé à Ain El Hammam.

En outre, l’autre nouveau cas déclaré hier est une femme, médecin de formation, hospitalisée et mise en isolement à l’hôpital de Boghni dans la même wilaya. Mais compte tenu de son état, elle a été transférée hier matin au CHU de la ville de Tizi Ouzou. Il faut noter qu’au CHU de Tizi Ouzou, on comptabilise cinq patients contaminés pris en charge sur place. Les autres patients dont la contamination est avérée sont en isolement et sous soins aux hôpitaux de Larbaa Nath Irathen, Draa El Mizan, Azazga, Ain El Hammam et Azeffoun.

Tarik Haddouche