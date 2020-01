Zayen candidat à la mairie d’Aubervilliers en France

AUBERVILLIERS (TAMURT) – Le chanteur Kabyle, Zayen, est candidat aux élections municipales en France, prévues pour le mois de mars prochain, à la mairie d’Aubervilliers, banlieue proche de Paris. Il figure, en effet, sur la liste des candidats de l’Union Démocratique Indépendant.

Aubervilliers est une commune où la communauté étrangère est nombreuse plus particulièrement les Algériens et les Kabyles. L’auteur de la célèbre chanson « Baden Baden », a ainsi fait le choix de la liste de Karine Franclet, qui est proche de Christophe Lagarde. Le chanteur Kabyle a vécu plusieurs années à Aubervilliers et il est très connu dans cette commune. Depuis plus de deux décennies, il participe pratiquement à toutes les activités culturelles organisées à Aubervilliers et il s’implique souvent dans le mouvement associatif, selon Hamid, un jeune Kabyle qui vit lui aussi dans cette ville française.

« Zayen est une figure emblématique à Aubervilliers. Il est un activiste culturel très estimé, pas seulement par les Kabyles, mais aussi par une bonne partie des habitants de la ville », nous précise Hamid qui dit être très content de voir un célèbre chanteur Kabyle se porter candidat pour les élections locales. Zayen, connu aussi pour son engagement pour la cause écologique en Kabylie, consacre tout son temps à Aubervilliers à organiser des rencontres culturelles, des soirées musicales, etc.

Nadir S