Bgayet : Kamel Bouamara et Allaoua Rabhi co-publient un livre

KABYLIE (TAMURT) – Quand deux références dans le domaine de la langue tamazight s’associent pour écrire un livre, le résultat ne peut qu’être à la hauteur de toutes les attentes. Les universitaires et écrivains Kamel Bouamara et Allaoua Rabhi publient ces jours-ci, un nouveau livre.

C’est une excellente initiative qui a été prise par deux sommités du domaine amazigh Kamel Bouamara et Allaoua Rabhi qui sont également les piliers incontestables du département de la langue et culture amazighes de l’université « Abderrahmane Mira » de Bgayet depuis sa création. Ils ont mis au point un livre intitulé : « Stylistique comparée du taqbaylit et du français ». Le livre est édité par la maison d’édition de livres « Imru » qui compte déjà à son actif de nombreux ouvrages dans la langue chère à Mouloud Mammeri et à Bessaoud Mohand-Arab. L’initiative des deux sommités Bouamara et Rabhi d’écrire ensemble un livre académique sur la langue kabyle est presqu’inédite car nous ne sommes guère habitués à ce genre de pratique consistant en la réalisation d’ouvrages co-écrits. Tout ce qui a été écrit et publié jusque-là dans le domaine a été fait en solo.

Pour rappel, Kamel Bouamara est Professeur des universités de langue et culture amazighes. Parmi ses livres, on peut citer « Ussan di tmurt » qui est une traduction en kabyle de « Jours de Kabylie » de Mouloud Feraoun ainsi que Les poèmes de Lbachir Amellah. Pour sa part, Allaoua Rabhi est maitre de conférences à l’université de Bgayet. Il a enseigné des modules de linguistique amazighe et certaines variétés amazighes comme taqbaylit, tacawit et la variante berbère des Touareg. Il faut préciser que le nouveau livre que publient les deux chercheurs se penchent aussi, dans une seconde partie, sur le thème : tamazight : langue objet ou langue d’enseignement-apprentissage et d’étude ?

Tarik Haddouche