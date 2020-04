Coronavirus : le docteur Salim Latrèche de Bgayet est décédé

KABYLIE (TAMURT) – Bgayet est sous le choc, suite au décès du docteur Salim Latrèche après avoir été contaminé au coronavirus. Le regretté, âgé de 42 ans, exerçait à l’hôpital de Kherrata à Bgayet.

Comme nous n’avons eu de cesse de le déplorer depuis quelques jours, la situation à Bgayet risque de s’enliser si des mesures urgentes et fermes ne sont pas prises pour freiner les malheurs que pourrait engendrer une propagation du coronavirus. La mort de Salim Latrèche, qui exerçait au niveau de l’établissement public hospitalier (EPH) de Kherrata en tant que médecin généraliste, a secoué le tout Bgayet. C’est la deuxième victime du coronavirus à être enregistré dans les rangs du personnel de l’EPH de Kherrata. Deux nouveaux décès viennent donc d’être enregistrées à Bgayet ainsi que cinq nouveaux cas confirmés. Ce qui porte à 104 le nombre de personnes contaminés par le coronavirus à Bgayet.

Les cinq nouveaux cas enregistrés sont : un citoyen d’Adekkar, un autre de Draa El Kaid, une femme de Tichy et une autre de Barbacha dont l’âge va de 37 à 69 ans. Quant aux deux patients décédés, le premier est âgé de 42 ans (le médecin de Kherrata) et la seconde victime est une femme de 69 ans de la région de Barbacha. La prévention et la vigilance sont plus que jamais recommandées dans la wilaya de Bgayet en ces moments exceptionnels.

Tarik Haddouche