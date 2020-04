Solidarité à Tizi Ouzou : la JSK s’implique de nouveau

KABYLIE (TAMURT) – Ce sont des actions à encourager et à méditer, celles qui sont en train d’être entreprises par la Jeunesse Sportive de Kabylie en ces moments d’incertitude et de grande mobilisation que vit la Kabylie à cause de la pandémie du coronavirus. Après avoir annoncé une première grande action de solidarité, la JSK enchaine les bonnes initiatives.

Au moment où des dizaines de milliers de familles sont actuellement sans ressources en Kabylie à cause des mesures préventives ayant engendré la cessation d’activité dans de nombreux secteurs, la direction de la JSK a annoncé qu’elle vient de concocter une action de don qui profitera à des centaines de familles nécessiteuses dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit d’une action grandiose, ont précisé les responsables du club phare de Kabylie. Et des familles de pas moins de 36 communes de la région de Kabylie bénéficieront de ces dons en matière de denrées alimentaires. Ces dons seront distribués au courant de cette semaine, a-t-on également appris. Par ailleurs, il faut rappeler, que la JSK prend en charge, depuis plusieurs semaine déjà, des dizaines de médecins et de paramédicaux dans son immeuble qui a été mis à la disposition des concernés dès que la pandémie a commencé à prendre des proportions alarmantes en Kabylie.

En plus d’être hébergés gratuitement, les médecins et les infirmiers sont aussi pris en charge en ce qui concerne le volet restauration. Le personnel soignant est donc pris en charge à 100 % grâce au club kabyle qui n’a pas hésité à mettre sa résidence sise dans la ville de Tizi Ouzou à la disposition de ceux qui n’hésitent pas affronter le danger voire la mort quotidiennement pour sauver les vies humaines des patients atteints de coronavirus.

Tarik Haddouche