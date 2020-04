Le printemps berbère, 40 ans après…

KABYLIE (TAMURT) – Aujourd’hui, toute la Kabylie et les Kabyles du monde entier marqueront une halte ne serait-ce que dans leur esprit ou bien sur la toile pour se rappeler, comme chaque année, de l’événement le plus important du long combat identitaire amazigh. Il s’agit du printemps berbère d’avril 1980.

Après quarante années, la Kabylie se cherche toujours. Pour une partie des observateurs et des militants de la cause berbère, le combat d’avril 80 n’a pas été vain. Pour d’autres, nous en sommes toujours à la case de départ. Les points de vue divergent mais une chose reste, en revanche sûre, la révolte d’avril 80 a été malgré tout ce que l’on peut dire à son sujet un tournant important, pour ne pas dire décisif, dans le cheminement de la Kabylie vers son destin. Sans avril 80, toutes les étapes qui ont suivi n’auraient peut-être pas été au rendez-vous. Les Kabyles auraient sans doute continué à subir la campagne d’effacement massif de leur culture et de leur langue.

Tout était mis en branle en effet pour faire de la Kabylie une oasis arabo-islamique où la langue kabyle et l’amazighité n’auraient eu aucun droit de cité. Le pouvoir avait commencé déjà avec l’arabisation des noms des localités, l’interdiction des prénoms berbères, l’arabisation massive du système éducatif avec la mise en place de l’école fondamentale, la non-réservation d’aucune plage horaire dans la chaine de télévision étatique, etc. Le printemps berbère est venu bâtir une corrélation entre le combat lancé bien auparavant par des militants dont ceux de l’Académie berbère d’une part et le peuple kabyle d’autre part. Une prise de conscience massive et populaire s’en est suivie. Certes, par la suite, le fleuve du printemps berbère, tout comme celui de l’indépendance, a été détourné par certains. Mais sur ce point, c’est l’histoire qui jugera.

Toutes les vérités et les dérives ainsi que les trahisons historiques finissent par jaillir. Tôt ou tard. Quarante ans après le printemps berbère, la même question reste posée : quel projet de société pour la Kabylie ? C’est la seul interrogation qui mérite réponse actuellement. Tout le reste n’est que littérature et politique politicienne.

Tarik Haddouche