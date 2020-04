Les mères des 130 jeunes Kabyles tués par Yazid Zerhouni pleurent à ce jour

KABYLIE (TAMURT) – Le commanditaire de l’assassinat de 130 jeunes kabyles et des milliers de blessés par les services de sécurité en 2001, ex numéro deux de la sécurité militaire et ancien ministre de l’intérieur, Noureddine Yazid Zerhouni, n’a jamais été inquiété.

Le 19e anniversaire des crimes commis en Kabylie sous l’ère de Yazid Zerhouni est une occasion pour des millions de Kabyles d’exprimer leur colère et leur indignation devant l’impunité des auteurs des 130 crimes d’Etat, alors que son commanditaire mène une vie de prince en Algérie et dans des résidences du luxe, dans plusieurs pays occidentaux. Tout le monde sait qu’il ne sera jamais jugé par le régime algérien. La justice n’existe pas en Algérie, même si des preuves irréfutables existent quant aux ordres donnés par Yazid Zerhouni aux gendarmes stationnés en Kabylie pour tuer des civils.

Même l’enquête du pouvoir algérien a conclu « qu’un ordre a été donné aux gendarmes de tirer à balles réelles et explosives sur des manifestants pacifiques, mais aucun ordre n’a été donné pour cesser les crimes », a relevé le professeur Isaad sans son rapport. À ce jour, ce rapport reste dans les tiroirs et aucune poursuite judiciaire n’a été déclenchée contre les criminels et leurs commanditaires. Les mêmes décideurs sont toujours au pouvoir, à commencer par Tebboune qui était à l’époque ministre de Bouteflika.

Les mères des 130 jeunes kabyles tués par Yazid Zerhouni n’ont que leurs yeux pour pleurer. L’injustice de l’Etat criminel algérien à l’encontre des Kabyles d’une gravité extrême.

Nadir S.