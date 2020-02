Bgayet : trois chercheurs éditent un dictionnaire de linguistique amazighe

KABYLIE (TAMURT) – Les universitaires : Idir Azeddine, Yahiaoui Mahdi et Mehdi Nacer, exerçant à l’université « Abderrahmane Mira » de Bgayet, viennent d’éditer un livre intitulé : « Le petit dictionnaire de linguistique amazighe ». En kabyle, l’ouvrage porte le titre : « Asegzawal amezzyan n tesnilest n tmazight ».

Les trois auteurs enseignent au département de langue et culture amazighe de l’université « Abderrahmane Mira » de Bgayet. Ils sont très connus pour leur implication active et efficace dans le domaine de la recherche en langue et culture amazighe. Avant ce nouveau livre réalisé en groupe, les trois universitaires avaient déjà réalisé et publié plusieurs recherches dans le même domaine, celui de la langue tamazight. A titre d’exemple, l’universitaire et chercheur Idir Azeddine a déjà publié le livre « Manuel de grammaire kabyle ». De son côté Yahiaoui Mahdi est l’auteur entre autres de « Processus de formation des expressions figées kabyles, cas de la polysémie ».

Le petit dictionnaire de linguistique amazighe s’ajoute aux nombreux autres ouvrages qui poussent comme des champignons ces cinq dernières années dans le domaine de la promotion de la langue amazighe tels que les ouvrages précieux et très utiles réalisés par les universitaires-chercheurs Kamel Bouamara, Allaoua Rabhi, Mohand-Akli Salhi, Boussad Kebir, Habib-Allah Mansouri, etc.

Tarik Haddouche