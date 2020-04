Crise sanitaire en Kabylie, les mosquées et les zaouias se démarquent

KABYLIE (TAMURT) – Les mosquées et les écoles coraniques, en Kabylie, n’ont donné aucun signe de vie depuis le début de la crise sanitaire. Pourtant, elles bénéficient de plusieurs financements et peuvent contribuer à la campagne de solidarité déclenchée à travers toute la Kabylie.

En plus des financements de l’Etat, les dons des particuliers ou ses aumôniers, l’Ambassade de l’Arabie Saoudite verse à chaque association religieuse en Kabylie plus de 30 millions par mois. À ce jour, les imams et les fidèles, qui activent dans les associations musulmanes, n’ont versé aucun centime aux nécessiteux ni aux hôpitaux. Dans le monde entier, à travers l’histoire, les religieux apportent une aide considérables aux populations, en temps de guerre ou de crise sanitaire, mais ce n’est pas le cas apparemment ni en Kabylie ni en Algérie.

Pourquoi les mosquées n’hébergent pas au moins les SDF ? Une partie de la population très vulnérable et grandement exposée au risque de la pandémie qui sévit. Les mosquées et les écoles coraniques ont des budgets nettement supérieurs aux mairies en Kabylie, mais les imams restent confinés chez eux et ont fermé les structures cultuelles ainsi que leurs comptes bancaires. A quoi servent alors la pratique religieuse si on ne vient pas en aide à une population en détresse ?

Les musulmans pratiquants kabyles doivent demander des comptes aux imams et aux responsables religieux. « On n’a pas besoin de leur aide, car on sait bien que leur argent est destiné seulement à l’endoctrinement des Kabyles. La cause humanitaire est leur dernier souci. D’un côté, tant mieux si les mosquées restent loin de nos actions de solidarité, mais il faut le dire, les structures religieuses dans le monde entier mènent des actions de solidarité sauf chez nous. J’espère que les Kabyles vont enfin comprendre que ces mosquées ne servent à rien en Kabylie », nous a déclaré un jeune bénévole à la nouvelle-ville de Tizi Ouzou. Toutefois, en dehors des structures religieuses, les musulmans kabyles s’impliquent grandement dans les actions de solidarité à titre individuel.

Nadir S.