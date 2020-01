France : inauguration de l’auditorium Matoub-Lounès vendredi prochain

KABYLIE (TAMURT) – Un auditorium au nom de Matoub Lounès sera inauguré vendredi prochain (17 janvier) à Kremlin-Bicêtre dans la région parisienne. Un hommage sera également rendu au rebelle immortel à la même occasion.

A la veille de la commémoration du 64ème anniversaire de la naissance de Matoub Lounès, les activités commémoratives et les hommages ont d’ores et déjà commencé. Et c’est l’inauguration d’un auditorium au nom de Matoub Lounès, vendredi prochain, qui ouvrira le bal pour se poursuivre tout au long de la semaine prochaine un peu partout où vivent les kabyles et les amazighs en général. Les activités de vendredi prochain auront lieu sous l’égide de la Fondation Matoub-Lounès.

Le rendez-vous est désormais pris à la médiathèque du Kremlin-Bicêtre à 18 heures. C’est l’heure choisie par les organisateurs pour procéder à pour l’inauguration de l’auditorium « Lounès Matoub ». Le public aura droit, en outre, à la diffusion d’un documentaire de la BBC inédit suivi de la projection d’un concert du Rebelle avec la présence d’une troupe traditionnelle « Idhebballen ». La fondation Matoub Lounès a précisé en outre que la cérémonie en question aura lieu en présence du poète assassiné. L’inauguration d’un auditorium au nom de Matoub Lounès a été décidée par la mairie du Kremlin Bicêtre.

En soirée, plusieurs artistes connus et proches du rebelle animeront un gala artistique dont Kamel Bouyakoub et Hamid Matoub, cousin du patriote de toutes les patries opprimées. Vingt-deux ans après son assassinat, Matoub Lounès reste vivant dans le cœur de tous les kabyles et de tous les amazighs. Il est leur symbole mais aussi leur artiste préféré. Leur fierté également.

Tarik Haddouche