Akli D fait un tabac avec sa chanson « Yes Papa »

KABYLIE (TAMURT) – Le chanteur kabyle, Akli D, a jeté, il y a trois jours, une seule chanson sur les réseaux sociaux, pour annoncer la sortie de son nouvel album, et le succès est déjà là. Une chanson qui fait un tabac. Une chanson qui parle de la jeunesse, l’exil, l’amour, la nostalgie,… une compilation dont lui seul connaît le secret. Il arrive agréablement à regrouper autant de sujet dans une seule chanson, et avec des mots simples et quelques mots en langue française.

Akli subjugue. Il ne déçoit jamais. L’enfant de Bognhi prend tout son temps pour composer une chanson. Sa devise, prendre le soin de placer chaque mot à sa place et surtout composer des musiques immortelles. Avec un style propre à lui et inimitable, Akli D. n’a rien perdu de sa verve artistique. Son album vient à point nommé, en cette période de disette ou la plupart des chanteurs kabyles versent dans la chanson légère qui ne dure que le temps d’une brise de mer. Il est aussi un chanteur militant, sans jamais se mêler à la politique. Akli D accorde un intérêt particulier à la femme dans ses textes. Il n’évoque pas la femme dans le cadre de l’amour, mais surtout dans sa condition, ses droits et ses souffrances.

Akli D évoque aussi des sujets universels, ce qui fait de lui un chanteur exceptionnel. Ceux qui le connaissent affirment qu’il est victime de sa modestie. En dépit du succès ces dernières années, il est resté fidèle à lui-même et n’a jamais changé d’amis. Akli D n’est pas le genre à se coller aux célébrités ou à solliciter la presse pour qu’on écrive des articles sur lui. Il est parmi les rares chanteurs kabyles restés loin de « la mangeoire du régime ». C’est un chanteur qui chante par amour à la chanson, à l’art.

Nadir S