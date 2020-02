Communiqué : Structuration de l’URK à Tuvirett

Communiquè (URK) – Dans le cadre des activités organiques de l’Union pour la République Kabyle (URK), Moh Said Belkacemi, chargé à l’organique, s’est rendu, cette semaine à Tuvirett pour rencontrer et échanger avec des militants et sympathisants de l’Union pour la République Kabyle.

Lors de cette rencontre, une structure URK est mise en place. La rencontre était doublement fructueuse vu le nombre de présents à la réunion et surtout vu la curiosité des jeunes de Tuvirett la Kabyle. Nos jeunes voulaient tout savoir. La nature de la République à mettre sur pied, son système politique, ses orientations, etc. Il y avait aussi beaucoup de questions sur la nécessité d’un pluralisme politique en Kabylie, notamment avec le MAK, l’Anavad et l’URK.

Le lendemain de cette rencontre un des militants cadre de l’URK a été poignardé à l’épaule, en plein centre ville, alors qu’il cherchait à apporter de l’aider à une personne en difficulté. L’URK condamne avec force cette agression qui vise à intimider les militants indépendantistes kabyles et assure notre jeune militant-cadre de l’indéfectible soutien de l’URK. Quels que soient les obstacles, l’URK ira jusqu’au bout de sa mission historique à savoir la mise sur pied d’un Etat kabyle libre et indépendant.

Moh Said Belkacemi, Secrétaire à l’organique de l’URK