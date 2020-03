Coronavirus : couvre-feu à Tizi Ouzou

TIZI OUZOU (TAMURT) – La couvre-feu sera instauré à partir de demain à 19 heures dans la wilaya de Tizi Ouzou considérée comme l’une des plus touchées après les wilayas de Blida et Alger. Cette mesure concerne neuf autres wilayas en plus d’Alger et Blida. Bgayet et Bouira ne sont pas concernées.

Les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus se poursuivent. Cette fois-ci c’est l’instauration d’un couvre-feu dans pas moins de neuf wilayas qui a été décidé et annoncé la mi-journée. Les wilayas de Bgayet et Bouira ne sont pas concernées car pour l’instant, le nombre de personnes atteintes de coronavirus n’y est pas alarmant. Contrairement à la wilaya de Tizi Ouzou où il ne se passe désormais pas une seule journée sans qu’un nouveau cas ne soit enregistré atteignant actuellement 14 cas sans oublier la quarantaine qui attendent les résultats des analyses au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger.

Par ailleurs, il faut préciser que le couvre-feu en question stipule l’interdiction totale de se retrouver à l’extérieur à partir de dix-neuf heures et ce, jusqu’à 7 heures du matin. Selon les observateurs, il s’agit d’une première mesure qui sera sans doute suivie d’une autre plus radicale qui consiste en une interdiction total d’être à l’extérieur à toute heure de la journée en dehors des déplacements nécessaires pour faire les achats en produits alimentaires. Bien entendu, les commerçants et les personnels de la santé ne sont pas concernés par ces mesures.

Le nombre de jours que prendra ce couvre-feu n’a pas été précisé. Il est évident que tout dépendra de l’évolution de la situation.

Tarik Haddouche