Maires de Tizi Ouzou : sit-in de protestation devant le siège de la wilaya

KABYLIE (TAMURT) – Les présidents des Assemblées populaires communales de la wilaya de Tizi Ouzou observeront, cette semaine, un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya. Il s’agit d’une action dont le but consiste à exiger la satisfaction de plusieurs revendications.

Cette action de protestation, organisée par les maires de Tizi Ouzou, a été décidée et initiée par la Coordination des présidents d’APC de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette dernière a diffusé hier un appel comprenant les revendications des maires. La décision d’observer un sit-in a été prise lors de la tenue d’une assemblée générale ayant duré deux jours, mercredi et jeudi dernier au siège de la wilaya de Tizi Ouzou. L’objectif de cette rencontre a été d’évaluer la situation politique globale du pays, ainsi que le développement local des communes. « L’ensemble des maires engagés dans la dynamique citoyenne du 22 février 2019 pour le changement du système salue la mobilisation citoyenne pacifique, ayant déjoué toutes les manœuvres machiavélique du pouvoir pour imposer sa feuille de route via la mascarade électorale du 12 décembre 2019, en réussissant l’exploit du rejet absolu et historique, tant à l’échelle local que national, ce qui révèle le degré mature de la conscience collective populaire, sonnant la déchéance du régime », ont précisé les maires dans leur appel. Ces derniers ont ajouté : « Conscients que l’ampleur de l’acte patriotique asséné par notre région au pouvoir en place illégitime, sa réponse ne saurait tarder et allait connaitre de sévères représailles ».

Les concernés évoquent des restrictions budgétaires drastiques allouées à nos communes quant à l’exercice 2020 : ces dernières, selon les maires, ne font que confirmer ce constat, car un dérisoire montant de 15.000.000 DA par commune en P.C.D ne pourrait répondre aux besoins urgents d’un seul village, « eu égard à la situation du sous-développement délibéré que vit notre région depuis des lustres ». « Pis encore, nos communes demeurent exclues des subventions d’équipement du C.S.G.C.L (ex-F.C.C.L) contrairement aux communes d’autres wilayas qui sont dotées de sommes faramineuses dans ce registre, ajoutant à cela les différents blocages et lenteurs administratives », expliquent les mêmes maires. Par conséquent, la Coordination des Présidents des APC de la Wilaya de TIizi Ouzou dénonce énergiquement ces pratiques mesquines et réitère sa détermination à continuer le combat jusqu’à « l’avènement d’un véritable Etat de droit, tiré de la légitimité populaire ». Les maires lancent ainsi un appel solennel à tous les élus de la wilaya à prendre part au sit-in de protestation qui aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à 10 heures dans l’enceinte de la cité administrative de la wilaya.

Ce sit-in a pour but d’exiger une répartition équitable et transparente des dotations budgétaire pour toutes les communes, condamner les blocages et les lenteurs administratives, entravant l’acte de gestion et imposer le respect du statut et de la fonction de l’élu local. « Pour la consécration d’une décentralisation effective » et « Pour une véritable gouvernance locale ».

Tarik Haddouche