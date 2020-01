Yennayer était toujours une journée fériée en Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Le peuple kabyle n’a pas attendu que le régime d’Alger reconnaisse la journée de Yennayer, premier jour de l’an Berbère, pour la fêter convenablement. Les Kabyles ont, depuis toujours, accordé un intérêt particulier à cette journée. Aucune administration ni école n’ouvrent, pendant cette journée, en Kabylie.

Yennayer a toujours été célébré comme s’il était une journée fériée, à travers toute la Kabylie. Ce jour de nouvel an amazigh est fêté de fort belle manière dans tout le territoire kabyle. A Boumerdès, Tizi Ouzou, Tuviret, Vgayert, quelques régions et localités de Jijel, de Sétif ainsi que Bordj Bou Arreridj, yennayer est décrété journée fériée par les Kabyles sans avoir demandé la permission du pouvoir colonial algérien. La reconnaissance officielle de Bouteflika l’année passée de la journée de Yennayer comme fête nationale était juste une petite ruse politique pour stopper la mouvance indépendantiste Kabyle. A vrai dire cette reconnaissance officielle ne sert à rien et elle est complètement inutile du moment que la journée de Yennayer est fêté en Kabylie de faite et cela depuis la nuit des temps.

Yennayer est une journée sacrée en Kabylie et dans certaines régions de l’Afrique du Nord. Seule une Kabylie indépendante accordera un statut à la hauteur de la journée de Yennayer et pour d’autres journées importante, comme le 20 avril.

Nadir S